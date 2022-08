Cuidar no es vigilar. Cuidar es preocuparse eficazmente por la construcción de personas humanas, sobre todo de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que están en riesgo de caer en las garras del crimen, de la violencia, de las adicciones. Ayudarles a construir su identidad, su proyecto de vida, comunidades que les permitan desarrollarse y ser felices. Así entiendo yo el abrazos, no balazos . Abrazar para cuidar, para motivar, para formar, para hacer presente el afecto.

Para esto se requieren presupuestos, políticas públicas y acciones privadas para acomodar horarios de trabajo que dejen lugar a la convivencia sana de las familias. Construir espacios de formación, cultura y deporte para adolescentes y jóvenes. Desarrollar un adecuado sistema público-privado de atención y prevención de adicciones. Multiplicar guarderías y casas de cuidado diario.

Pero esas acciones desde arriba, desde quienes elaboran las grandes políticas y asignan los grandes presupuestos, deben corresponderse con toda una serie de acciones desde abajo. En mi juventud maoísta aprendí que el llamamiento general ha de complementarse con la orientación particular. Con los abrazos dados desde abajo.

Porque esos abrazos han de darse a las personas que los requieren en el tiempo y las formas oportunas, no de cualquier manera. No es tan complicado aprender a darlos. En las calles, en los barrios hay decenas de activistas que, desde la base y no desde las torres, saben como hacerlo: iniciativas para apoyar con maduración asistida a jóvenes para que terminen sus estudios y construyan su proyecto de vida; prepas de segunda oportunidad para quienes han tenido que abandonarlas; guarderías participativas para que las madres trabajadoras no tengan que dejar a sus hijos en la calle o encerrados en la casa; acompañamiento personalizado a mujeres víctimas de la violencia, espacios de deporte y arte formativos. Hay que abrazar a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, víctimas, para prevenir que ellos mismos no caigan en la espiral de la violencia y las adicciones. Para eso se requiere que el Estado y las empresas apoyen todas esas iniciativas de construcción de personas y comunidades desde abajo.

Estos abrazos son los que necesitamos.