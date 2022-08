Por su parte, el catedrático Armando Bartra, manifestó que debe haber sinergia entre la sociedad y el Estado y reconoció que la relación no siempre ha sido armónica y virtuosa, y con frecuencia hay desencuentros y hasta confrontación .

El integrante del órgano directivo del consejo, refirió que frente a los retos provocados por la crisis sanitaria a causa del covid y sus consecuencias, no sólo el Estado mexicano tiene responsabilidad en las soluciones, sino también la sociedad organizada. Advirtió que los desafíos se seguirán agravando, si no son remediados a fondo .