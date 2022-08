En su intervención, Carlos Hugo Molina, del Centro para la Participación y Desarrollo Humano Sostenible, manifestó que la pandemia de covid-19 ha dejado en evidencia que los 16 mil municipios de América Latina no han logrado cubrir la salud, educación y trabajo, la pandemia ha puesto en aprietos a todos .

Explicó que con el IICA se encontraron 130 variables que requieren las personas para su vida, no hay manera de cubrir en el territorio esos elementos. Consideró que el proceso migratorio no se podrá detener, no se puede impedir que la gente aspire a mejores condiciones.

En tanto, la FAO y la Comisión Nacional Forestal anunciaron que del 18 al 21 de octubre se realizará en Guadalajara el tercer Foro para América Latina y el Caribe de Bosques Urbanos y Periurbanos que buscará compartir información, lecciones aprendidas y casos de éxito de Latinoamérica.