Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 25 de agosto de 2022, p. 16

Integrantes de Morena se refirieron a miembros del PAN como muñequitas de sololoy por quejarse ante las críticas recibidas por votar en contra de la reforma eléctrica, cuando les llamaron traidores a la patria. Al llevar el asunto a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los magistrados concluyeron que si bien la expresión es una crítica severa , no constituye violencia política en razón de género.

De esta forma fue revocada la sentencia dictada por la Sala Especializada del TEPJF relacionada con ese tipo de violencia política en contra de legisladores federales, por la colocación de carteles en las casas de enlace.

Los magistrados de la Especializada habían dicho que había calumnia, porque las frases escapaban del ámbito parlamentario, y si bien se emitieron en una conferencia fuera del recinto del Senado, fueron retomadas en redes sociales, en las que se les imputó el delito de traición a la patria. También dijeron que la frase muñequitas de sololoy es un estereotipo de género porque esa frase significa que son decorativas.

Por tanto, Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, Ernesto Alejandro Prieto Gallardo e Irene Amaranta Sotelo González pidieron la revisión del procedimiento especial sancionador, al considerar que no incurrieron en calumnia ni en violencia política en razón de género.