Seguimos mendigando justicia, se pidió que se concentraran todos nuestros casos en un mismo juzgado, porque a cada uno le estaban dando contextos y resoluciones muy diferentes, a pesar de ser de un mismo hecho , pero no hay avances para llevar a los responsables ante la justicia, dijo Fabián Goyzueta.

Señaló que con la CEAV se plantea la misma situación, seguimos siendo víctimas pero no hay una reparación moral del daño: “las demandas son sobre disculpa pública, la no repetición con la ley 5 de junio… Se quedó de hacer un memorial en Hermosillo, pero no hay nada.

Son 13 años sin justicia y con las autoridades que simple y sencillamente no hacen su trabajo , reiteró Goyzueta.