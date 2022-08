H

asta la reciente elección en que ganó el candidato de Morena a gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, en esa entidad se decía que no votar por el PRI era falta de educación. Todos los gobiernos anteriores fueron de tres colores. Jesús Murillo Karam hizo su carrera en Hidalgo y se proyectó al escenario nacional. La gente de la localidad lo conoce bien y dice que “no va a soltar la sopa”. No acompañó a Enrique Peña Nieto todo el sexenio –se cansó–, pero no se enemistó. Siguió y sigue en contacto con su ex jefe; es de los personajes que reciben llamadas del mirrey. Murillo Karam es el caso opuesto a Emilio Lozoya, el ex director de Pemex. El joven harvardiano huyó a Europa, embarró a su familia y delató a sus compañeros de equipo, incluso a Peña Nieto. El ex procurador sabe que derramar el potaje tiene sus facturas y tiene razones para suponer que su prisión será breve. Está en medio de una red complicada y poderosa. El presidente López Obrador lo exhortó a que diga quién le dio la orden para actuar como lo hizo en el caso Ayotzinapa. Si dicen que no es nada más Murillo Karam, pues que Murillo Karam diga quién le dio la orden . Difícilmente atenderá su petición. Ayer comenzó a defender su verdad histórica. Quedó sujeto a proceso.

Ucrania, inflación, tortilla

Continuaron subiendo los precios en la primera quincena de este mes hasta un nivel de 8.62 por ciento anual, según el Inegi. Traducido a lenguaje familiar, la tortilla cuesta entre 25 y 30 pesos el kilo en algunas ciudades de la República; el año pasado valía la mitad. Todo ha subido, menos la gasolina. El efecto del sostenido aumento de la carestía puede conducir a un nuevo incremento de la tasa de interés del Banco de México, con el consecuente efecto negativo sobre las tasas de los bancos comerciales. Sale muy caro tener una tarjeta de crédito, sobre todo si usted abona sólo el pago mínimo. Es un lujo de totaleros .

El bache