Vicente Juárez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 25 de agosto de 2022, p. 31

San Luis Potosí, SLP., Marcelo N, nieto de Marcelo de los Santos Fraga, ex gobernador panista de San Luis Potosí (2003-2009), fue arrestado ayer en Guerrero por su presunta responsabilidad en el delito de violación de Gaby Lambert, confirmaron autoridades de la segunda entidad.

En su cuenta de Facebook, la agraviada informó sobre la aprehensión del individuo, quien, dijo, fue trasladado a Chilpancingo, donde enfrentará la justicia. “Pensé que este día jamás iba a llegar, pero llegó. Actualmente se encuentra detenido. Agradezco a la fiscalía de Acapulco (sic) por tomar cartas en el asunto y hacer algo al respecto.

Este sujeto no puede seguir suelto en las calles; es un peligro para nuestra sociedad y debe enfrentar las consecuencias , señaló Lambert, quien acusa a Marcelo N de haberla violado la madrugada del pasado 13 de marzo en una residencia de Acapulco.

En la publicación, la mujer aseguró que ella no es la única víctima de este presunto agresor. Por eso mismo alzo mi voz; esto no es sólo una lucha propia, es de muchas. Con la cabeza en alto lo señalo y voy a seguir luchando por la justicia que nos merecemos , recalcó.