El índice de precios no subyacente, aquella que sí incluye productos de alta volatilidad como los precios agropecuarios y energéticos, subió 0.22 por ciento quincenal y 10.59 por ciento a tasa anual.

A los agentes económicos llama la atención de que la inflación subyacente, que excluye de su medición los productos de alta volatilidad de precios como son los energéticos y los agropecuarios, y si los de los bienes y servicios, no han dejado de subir desde noviembre de 2020.

El rubro más importante para los hogares en México es la alimentación, que incluye los gastos de bienes de consumo no duradero en alimentos, bebidas y tabaco. Resulta ser el más importante de todos porque abarca 38 por ciento del total del gasto mensual familiar.

La inflación no da tregua, impulsada por el alza en alimentos procesados y frescos, fue mayor de lo previsto en la primera mitad de agosto y marcó nuevos máximos desde la segunda quincena de diciembre de 2000, revelan cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Tasa de referencia debe subir tres cuartos de punto

La inflación en México enfrenta una fuerte resistencia a la baja y no se descarta que se acelera a 9 por ciento, por lo que el Banco de México (BdeM) no debería de flexibilizar su política monetaria, como lo podría hacer la Reserva Federal (Fed), y seguir con un tercer incremento de la tasa de fondeo de 0.75 por ciento en septiembre, prevén analistas económicos.

Pese a que la mayoría de las instituciones, 27 de 35, anticipa que el aumento de la tasa de fondeo, la que determina el costo del crédito al que se financian empresas y personas, sea de medio punto porcentual para septiembre, para llegar a 9 por ciento, según Citibanamex hay quienes ya están reconsiderando el ajuste a 0.75 puntos porcentuales, a 9.25 por ciento, ante el dato de inflación de la primera quincena de agosto de 8.62 por ciento anual.

La inflación anual ya se ubica en 8.62 por ciento y no descartamos que se acelere cerca de 9 por ciento en septiembre. Si bien, la inflación podría descender hacia 8.50 por ciento anual en diciembre, el pronóstico enfrenta riesgos al alza, pues se corre el riesgo de que los bancos centrales (entre ellos la Reserva Federal y Banco de México) moderen su postura frente a la inflación. De hacerlo, las expectativas inflacionarias del mercado podrían volver a aumentar , aseveró Ricardo Aguilar, economista en jefe de Invex.

Para el caso del banco central mexicano anticipa un incremento de tres cuartos de punto en la tasa de interés de referencia en septiembre. La Fed sí podría moderar el ritmo de alza en su tasa a medio punto, debido a un escenario de posible recesión económica y a que su inflación, de 8.5 por ciento a julio, ya es más baja que la de México (primera quincena de agosto).

Jessica Roldán, directora de análisis económico de Finamex, por su parte, sostiene que en un contexto en el que la Fed reduce su ritmo de incrementos de tasas de interés en las siguientes decisiones, lecturas de inflación negativas adicionales en México podrían dificultar que el BdeM iguale dichas decisiones.

Por el momento, mantenemos nuestra expectativa de que ambas autoridades monetarias incrementarán sus tasas de referencia en 0.50 puntos porcentuales en septiembre. No obstante, comenzamos a ver mayores probabilidades de que el Banco de México anuncie un aumento adicional de 0.75 puntos , prevé Roldán.

Tipo de cambio

Adrián Muñiz, analista de economía nacional de Vector Casa de Bolsa, explicó que con los datos que se tienen a la mitad del tercer trimestre no hay evidencia robusta para confirmar la desaceleración de la inflación en el cuarto trimestre o el pico en el tercero. Sin embargo, sostiene que si la Fed sube su tasa en 0.75 puntos, el BdeM estará obligado a subir su tasa en la misma proporción, de lo contrario el tipo de cambio se depreciaría.