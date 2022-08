Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Jueves 25 de agosto de 2022, p. 5

El proyecto editorial independiente Amigas Íntimas fue fundado en 2018, en la Ciudad de México, por la artista y escritora Milagros Rojas y la actriz y guionista Catalina Berarducci, con la idea de resaltar el vínculo entre el arte y la literatura. Argentinas de nacimiento pero radicadas en México, su intención ha sido publicar textos creados por artistas, ya sea novelas, ensayos, poemas, relatos, proyectos o conferencias.

En In memoriam, su más reciente libro, 12 artistas y personas relacionadas con el arte escriben sobre un amigo o colega ya fallecido, a manera de homenaje. Amigas Íntimas cuenta con tres colecciones: Libro colectivo, Mensaje original y LIT. In memoriam es el tercer título de Libro colectivo.

Los autores son Sofía Garfias, quien escribe sobre Carla Herrera Prats; Vania Macías Osorno, sobre Felipe Ehrenberg; Caitlin Donohue, sobre Alan Balthazar; Ana Gallardo, quien se refiere a Sara Minter; Carla Rippey, sobre Muna Imady; Manolo Larrosa, sobre Emiliano Yoshigei Gutiérrez Nakatani; Zoe MG, que habla de Omar Gutiérrez Noriega; Gustavo Bruzzone, sobre Pablo Suárez; Melquiades Herrera, sobre Rubén Valencia; Dulce María de Alvarado, sobre Melquiades Herrera; Mónica Nepote, sobre Grace Quintanilla, y Patricia Ruzzo, quien hace alusión a Alfredo Londaibere.