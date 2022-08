Carlos Paul

Una niña es una cosa a medio formar, basada en la novela de la irlandesa Eimear McBride, ganadora de los premios Baileys Women’s Prize for Fiction y Kerry Group Irish Novel of the Year (2014), se presenta con la interpretación de la actriz Pía Laborde Noguez hasta el 4 de septiembre en el teatro El Milagro.

La adaptación a la escena es de Annie Ryan, y fue traducida por Laborde Noguez y Adriana Toledano Kolteniuk.

Una niña es una cosa a medio formar “es una historia sobre una familia complicada y atravesada por la desdicha, que gira en torno a los pensamientos de una niña y luego adolescente, quien se confronta con su identidad, su turbulento despertar sexual y el mundo violento que la rodea. La narradora, la chica a medio hacer, tapa su deseo de huir de la casa opresiva y el pueblo pequeño con sexo desenfrenado y violento, incluso con episodios de abuso de su tío, que ella reconoce como tales, pero los consiente en una especie de castigo, quizá porque es la sana de la familia y la hija que sobrevivirá, o quizá porque ignora tanto como sabe sobre su sexualidad. Es un relato feroz que no nos habla del vivir, sino del sobrevivir.

Es una chica con una madre profundamente religiosa hasta el desquicio y un hermano que padece una enfermedad mental. Es una historia tan febril y palpitante como devastadora sobre los constructos sociales respecto de la feminidad y la omnipresencia de la violencia masculina. Es un relato íntimo que se erige por medio de la propia destrucción de la protagonista. Una historia sobre la pérdida, el dolor y la alienación , explicó Laborde Noguez en charla con La Jornada.