a oposición, y su férrea crítica aliada a la política de seguridad, se han dedicado a extenderle certificados de flagrante inoperancia. Las condenas han sido por demás sonoras y concurrentes. Han sido también cotidianas y abarcantes. La estrategia –dudan si la hay– se resume en la torpe consigna abrazos y no balazos que, cuando mucho, sostienen con sorna, aspira al ridículo. La base de sustentación de la gobernabilidad de un Estado recae, bien se sabe, en este factor que lo constituye como tal. La legitimidad, además de radicarse en el voto ciudadano, contiene una expresión básica de convivencia pacífica. Pero la postura opositora ha sido por demás desatada y echada para adelante, sin titubeo alguno, alegando el fracaso total de las pretensiones del gobierno. Las miles de muertes violentas, año con año, avalan sus apreciaciones. Pero no han atendido, y menos confiado, en los recientes informes, presentados con apertura y detalle, por los encargados de la seguridad. Se les descarta como prédica propagandística que tropieza, frontalmente, con la terca realidad, pero discordantes con sus sesudos dictados.

Nada o muy poco de lo que viene conformando esta visión reactiva es sorprendente. Así ha quedado plasmada respecto de todos y cada uno de los programas, supuestos o tesis gubernamentales. No hay acción o decisión originada en Palacio que haya sido exceptuada de tan activa repulsa. Ha de ser una tarea por demás ingrata de estos críticos, magnificar cada día el predicado terremoto oscuro, negativo y destructor que derruye a la nación. Punto por punto, la cotidianidad se presenta a la atenta o desprevenida mirada de los ciudadanos como un fantasmagórico caos. Y sus causantes son los mismos de siempre: el Presidente, sus caprichos, invenciones apasionadas seguido por sus empecinados seguidores. Una pandilla de alucinados que, ante todo lo construido con años de esfuerzo y talento, avientan torcidas consignas y peores alternativas o insulsos remedios ideologizados. Nada satisface o tiene, aunque sea, un recóndito hálito de eficacia. De esta dura, doctoral, rotunda manera, se ha ido levantado la crítica opositora. No han querido, los numerosos voceros de tal corriente, poner atención a lo que acontece ante muchos otros ojos ciudadanos. En concreto, los datos, ya bien estructurados, que revelan lo que viene sucediendo en la operación diaria de la lucha contra el crimen. Al final de este año el panorama será transparente y la credibilidad no aparcará en esos feroces críticos.