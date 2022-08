Georgina Saldierna y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de agosto de 2022, p. 15

Después de que el director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer, aseguró el lunes a los diputados que no tiene ni conoce los contratos de compra de fármacos y equipos médicos a la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), este organismo explicó que toda esa información “es pública, se encuentra en la página https://proyectosaludmexico.org/”.

Agregó que se ubica en la sección de transparencia del portal, que desglosa proveedores, montos en dólares y su equivalente en pesos, claves y precios por unidad.

El lunes, en una reunión de trabajo con la Comisión de Seguridad Social, y al preguntarle un legislador panista si cuenta con los contratos, Ferrer respondió que no, pero dijo: Tengo entendido que hace mes y medio, la Auditoría Superior de la Federación requirió a la Unops los contratos para que se compruebe cómo se gastó . El funcionario expuso que el Insabi cuenta con la información de lo que se compró y entregó, y resaltó que si bien la ONU es muy escrupulosa en sus contratos y el registro, a mí no me toca fiscalizarlo .