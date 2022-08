Enrique Méndez, Georgina Saldierna y César Arellano

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de agosto de 2022, p. 5

El fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia, no se presentó ayer a la comparecencia prevista en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), donde la oposición pretendía que explicara un presunto daño al erario federal por 807 millones de pesos, por la compra y desaparición de un equipo y software para espionaje en el sexenio pasado.

Morena en la Cámara de Diputados sostuvo que la convocatoria definida la semana anterior en esa comisión, que preside Pablo Angulo –cercano al dirigente priísta Alejandro Moreno Cárdenas– no tuvo quórum, y en contraste el coordinador del PRI, Rubén Moreira, advirtió que el fiscal estaba obligado a presentarse. Hay sanciones para el servidor público que no acuda , aseguró el legislador.