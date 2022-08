Andrea Becerril y Víctor Ballinas

El coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Osorio Chong, y cuatro legisladores más le hicieron ayer el vacío al dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas Alito, quien llegó de improviso a la novena reunión plenaria de ese grupo parlamentario, que se llevó a cabo en Yucatán.

Tanto Osorio Chong como la ex presidenta del PRI; Claudia Ruiz Massieu, así como el ex gobernador mexiquense Eruviel Ávila; Silvana Beltrones, hija de Manlio Fabio Beltrones, y Nuvia Mayorga se retiraron para no tener que estar presentes en el encuentro con Alito, a quien públicamente le han solicitado que deje la presidencia del Revolucionario Institucional, luego de las revelaciones sobre actos de corrupción.

El Comité Ejecutivo Nacional CEN) del PRI reconoció incluso el desaire, ya que en un comunicado informó que Alito sostuvo un encuentro en un hotel de Mérida, donde se llevó a cabo la plenaria, con Beatriz Paredes, Carlos Aceves del Olmo, Manuel Añorve, Jorge Carlos Ramírez Marín, Claudia Anaya, Verónica Martínez, Mario Zamora y Ángel García, es decir sólo ocho de los 13 legisladores.