Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de agosto de 2022, p. 4

La oposición en el Senado celebró que la Suprema Corte les haya dado la razón al invalidar la reforma a la Ley General de Impugnación en Materia Electoral, mientras senadores de Morena advirtieron que volverán a legislar, ya que se violenta la división de poderes, con la intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en asuntos internos del Congreso.

Senadores de Morena consideraron que la interpretación que hizo la Corte no fue correcta , pero la vamos a observar, e insistiremos en modificar la Ley de Medios de Impugnación, que no les quede ninguna duda, porque están invadiendo la esfera del Legislativo y eso no se puede permitir, por ningún motivo se puede aceptar que el Judicial haga las veces del Poder Legislativo .

El coordinador de los senadores de MC, Clemente Castañeda, recalcó: Una vez más, la ley nos da la razón: la SCJN declaró inconstitucional la reforma que impulsó Morena en la Cámara de diputados, misma que tenía dedicatoria para Movimiento Ciudadano y que amenazaba los derechos de las fuerzas políticas de oposición .

Esa reforma, abundó Castañeda, “era uno de los mayores retrocesos para nuestra democracia.