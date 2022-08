yer fue un día histórico para México. El Diario Oficial de la Federación publicó el decreto del presidente López Obrador que crea el organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal denominado Litio para México, con el acrónimo LitioMx. En dicho documento se declara de utilidad pública al litio, por lo que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones en la materia; señala que serán consideradas zonas de reserva minera aquéllas en que haya yacimientos de litio, y la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del mineral quedan exclusivamente a cargo del Estado. Sin embargo, abre una puerta a instituciones (no dice empresas) privadas. Entre las funciones del consejo directivo señala la de administrar y controlar las actividades necesarias para la producción, transformación y distribución de productos derivados del litio, para lo cual podrá asociarse con otras instituciones públicas y privadas , y las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto . Lo que sigue es otra lluvia de amparos.

Colombia, los impuestos

En su obra El capital en el siglo XXI, el economista de moda Thomas Piketty postula que no basta el crecimiento del PIB de un país para resolver la desigualdad económica. (Los economistas del prianismo tienen obsesión por el PIB; si no aumenta lo que esperan cada trimestre declaran a México zona de desastre). Piketty –profesor de la L’École des Hautes Études en Sciences Sociales y de la Escuela de Economía de París– dice que es preciso aplicar un impuesto progresivo a las grandes fortunas y adjudicar la recaudación para sacar de su rezago a los pobres. En México, el candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, no se atrevió a proponer ese gravamen progresivo, al contrario, se comprometió a no aumentar los impuestos. La mafia del poder se fue con la finta. Andrés Manuel halló otro camino para hacerlos cumplir: hizo una reforma que prohíbe condonar impuestos. En Colombia, el presidente de izquierda, Gustavo Petro, propone algo parecido, asesorado por Piketty. La mafia del poder local –compuesta por 10 mil machuchones– paga un impuesto sobre su riqueza, pero con base en el año en que la crearon, el siglo pasado, no sobre su cuantía actual. Petro está proponiendo una reforma que aumentaría 200 por ciento la recaudación del impuesto. Igual que aquí, ya están hablando de fuga de capitales.

Twitterati

Nelson Mandela luchó contra el apartheid, la segregación racial, los abusos contra los derechos humanos y la pobreza del pueblo sudafricano. No se robó $5 mil millones del dinero para escuelas, campesinos y hospitales para financiar la campaña del PRI. No te compares @Rosario_Robles_

Escribe @freddyoliviery

