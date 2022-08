Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de agosto de 2022, p. 24

Buenos Aires. No vienen por mí, vienen por ustedes , fue una de las frases más fuertes que pronunció en su alegato la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner desde su oficina en el Senado, al ejercer ayer su derecho a la legítima defensa, el cual le negaron los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani después de pedir 12 años de prisión para ella, su inhabilitación y proscripción en el juicio conocido como Causa vialidad de la obra pública en la provincia de Santa Cruz .

Al documentar la impunidad en acciones corruptas en las que está vinculado su sucesor Mauricio Macri (2015-1019), resaltó que un juez pidió el sobreseimiento de los empresarios involucrados en el caso del ministro de Obras Públicas durante el kirchnerismo José López, quien se alejó del peronismo, y apareció en junio de 2016 tirando bolsos con 9 millones de dólares, a las tres de la madrugada, por la barda de un monasterio cercano a esta capital. También llevaba un arma larga.

Expuso el intercambio de comunicaciones constantes entre José López, nada menos que con Nicolás Caputo, amigo íntimo de Macri, lo que desató entonces un terremoto político. Supuestamente filmado por una cámara de seguridad, el video dio la vuelta al mundo y además se mencionaba que las monjas podían estar al tanto de todo , es decir, que eran cómplices.

La vicepresidenta Fernández de Kirchner denunció que la justicia no se movilizó para investigar el origen de esos 9 millones de dólares, que en realidad la Reserva Federal de Estados Unidos entregó al gobierno de Macri, y que López recibió.

En una presentación de más de dos horas transmitida por redes sociales desde su despacho en el Senado, la ex mandataria expuso que “este partido judicial no sólo nos estigmatiza a nosotros, sino que los protege a ellos, porque no sabemos dónde están los 45 mil millones de dólares del FMI (entregados al gobierno de Macri) y no pasa nada, se comprueba que Macri espió a los familiares del (submarino que se hundió en noviembre de 2017) ARA San Juan, la tragedia más grande que ha vivido Argentina en democracia, y sin embargo lo sobreseen. ¿Quién lo sobresee? El arquero del Liverpool, que juega con Macri al futbol en Los Abrojos, junto a Luciani. Son ellos.