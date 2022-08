América Latina se ha centrado en usar la tasa de interés como control al incremento de precios, pero hay otros elementos convencionales y no convencionales que pueden ayudar en este punto: las intervenciones en el mercado, los forwards y las líneas de crédito; mientras en el plano de la estabilidad financiera se puede recurrir a la regulación de flujos de capital (su entrada y salida), recomendó la Cepal.

Explicó que el entorno económico actual es más complejo respecto al registrado antes de la pandemia y dista de ser similar a las crisis de deuda y alta inflación que vivió la región durante la década de los 80 –provocadas sobre todo por factores internos–, por lo que no se pueden analizar en los mismos términos . Ahora se enfrenta el resultado de una serie de crisis internacionales acumuladas desde 2008.

La crisis actual y la de los 80 no se pueden comparar

México, sexenio perdido en la actividad económica

México tendrá un sexenio perdido en términos de crecimiento. Se debe, en parte, a las crisis económicas internacionales derivadas de la pandemia de coronavirus y el acelerado aumento de precios, así como a la baja inversión que arrastran todos los países latinoamericanos, exhibió la Cepal.

Daniel Titelman, director de la división de desarrollo económico del organismo, reportó que México se encuentra entre los 16 países de América Latina cuyo producto interno bruto (PIB) no regresará este año a los niveles que tenía antes de la pandemia. No sólo eso, recuperará hasta 2024 el nivel que tenía en 2018, es decir, no se registrará crecimiento en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las más recientes proyecciones de la Cepal exhiben que la economía mexicana crecerá 1.9 por ciento este año. La cifra implica una revisión al alza sobre el estimado de 1.7 por ciento reportado en abril por el mismo organismo. Al referirse a la variación general en las proyecciones para la región, Titelman explicó que ésta responde a ajustes estadísticos y no necesariamente a un mejor desempeño de las economías.

En este contexto, México no sólo es de los países latinoamericanos con menor crecimiento tendrán este año –supera a Brasil (1.6 por ciento), Haití (-0.2 por ciento) y Suriname (1.5 por ciento)–, también destaca entre los que más uso dan a la tasa de interés como herramienta central para combatir la inflación.

La Cepal exhibe que mientras las economías de ingresos altos tienen una inflación por arriba o similar a otras en América Latina, estas últimas han encarecido el dinero hasta 22 veces más desde diciembre de 2020, como se observa en los polos: Brasil y la Unión Europea, con incrementos de 11.25 puntos porcentuales y 0.5, respectivamente.

Mario Cimoli, secretario ejecutivo interino de la Cepal, recalcó que la inflación por sí misma aumentará el número de personas en pobreza y pobreza extrema, por lo que no descartó las diferentes herramientas que puedan ayudar a reducirla. Sobre una de las más controversiales, como el subsidio a gasolinas en México, reconoció que no es necesariamente moral o éticamente la primera opción, pero la realidad laboral se impone.

La gasolina es un elemento que afecta fuertemente a los sectores más débiles y en condiciones de informalidad o trabajo precario , enfatizó; así que su encarecimiento también pega a los sectores pobres que subsisten con ingresos irregulares, dijo en conferencia de prensa.