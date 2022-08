L

os pactos de impunidad han trastornado sin pausa la vida pública del país. Arreglos de las élites políticas y económicas padecidos por las mayorías desde tiempos inmemoriales. La corrupción nació anidada en esos acuerdos de los gobiernos del PRIAN, sin diferencia entre PRI y PAN. Su complicidad ha sido inquebrantable. El constante latrocinio de los recursos públicos fue el pan de cada día, protegido por los pactos para la impunidad de la corrupción eterna.

Pero ha habido otras alianzas de índole más canalla: los pactos de impunidad para el asesinato de quienes son vistos como enemigos políticos imposibles de cooptar, que representan un peligro amenazante para el poder político de los personeros de los gobiernos, según la visión de los asesinos, autores intelectuales . Que la vida de los mexicanos sin poder político o económico no vale nada para esos políticos, lo ilustra el hecho de que los asesinatos políticos impunes han sido decididos no sólo al más alto nivel del gobierno, sino en los tres niveles de gobierno; a lo largo y ancho de la República, hasta en los últimos municipios. El asesinato ha sido, así, un mecanismo normalizado de gobierno por todo México, pétreamente resguardado por los pactos de impunidad. En esos pactos ha participado el Poder Judicial –a veces a la intemperie muy a su pesar–, con las excepciones de no siempre.

El mayor saqueo de los recursos públicos de los mexicanos, decidido en un solo acto, cobijado por un pacto de impunidad, fue el Fobaproa. La ferocidad del acuerdo llegó al extremo cínico de ser convertido en ley. Del mismo modo, cuando el poder constituido lo ha juzgado conveniente, ha operado un asesinato de alto calibre político; Colosio fue uno. En este caso fue construido un pacto de impunidad pasado por los filtros santificantes de la legalidad, mediante una judicialización idónea. Entre 1985 y 1994 fueron asesinados 265 miembros de un PRD aún no domesticado; entre septiembre de 2017 y agosto de 2018, en el marco de la campaña presidencial, fueron 145. Como los atrapados en la guerra sucia, arrojados al océano Pacífico.