T

res acontecimientos se empalman en la masacre de Ayotzinapa. El central es la salvaje agresión contra los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos por el crimen organizado, militares y policías. El segundo consiste en la decisión de agentes estatales de distinto nivel de no intervenir para evitar que el crimen se consumara, pese a contar con información en tiempo real de lo que acontecía. Finalmente, tenemos la maniobra estatal para ocultar la verdadera dinámica de las ejecuciones extrajudiciales y de­sapariciones forzadas, y la fabricación de una versión de los hechos, a todas luces falsa.

El reciente informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (https://bit.ly/3wmYqhP) tiene grandes e importantes huecos. No precisa, por ejemplo, algo tan destacado como dónde están los restos de 40 estudiantes desaparecidos (tres fueron ya identificados). Tampoco por qué los responsables de la seguridad no hicieron nada para evitar la barbaridad. Menos aún explica qué llevó al gobierno federal a inventar la monstruosidad de la verdad histórica . Su lectura permite intuir muchas hipótesis, pero éstas no se enuncian explícitamente.

Mala señal adicional es que la judicialización de Murillo Karam no la haya hecho la unidad del caso Ayotzinapa, sino la Seido. La recriminación a fiscales por el juez en la audiencia del ex procurador, por no estar preparados para la diligencia de imputación, es un pésimo mensaje. Tampoco pinta bien el señalamiento del GIEI, de que no conocimos, ni hemos accedido directamente y examinado el material del cual surgieron las capturas de pantalla que aparecen a partir de la página 38 del informe. Tampoco hemos accedido a los peritajes practicados sobre los mismos .

Pese a ello, pareciera que el informe es un paso adelante en el esclarecimiento de los hechos y en la apertura de una puerta para juzgar y castigar a responsables de la masacre y su encubrimiento. Admitir que se trató de un crimen de Estado es un suceso relevante, cuyas consecuencias a mediano plazo son imprevisibles.

Es falso que el informe no tenga nueva información y que todo lo que señala se supiera con anterioridad. Más mentira aún es que su contenido sea el mismo de la verdad histórica . A los únicos que les interesa propalar estas versiones es a quienes elaboraron, defendieron y se beneficiaron con los embustes del discurso oficial peñista.

Un solo ejemplo, entre muchos. La verdad histórica ocultó, contra todas las evidencias y testimonios disponibles, la existencia del famoso quinto camión, en el que se trasportaba heroína o dinero. En cambio, el nuevo documento confirma el traslado del autobús EcoTer sin ser detenido, librando 16 retenes en el perímetro de Iguala en todas sus salidas. ¿Quién, sino el Ejército, fue capaz de facilitar una operación de esa magnitud?

Más allá de lagunas y limitaciones, el documento de la Comisión de la Verdad aporta datos importantes sobre el ataque contra los normalistas y la maniobra gubernamental para oscurecerlo.