Elio Henríquez y Carlos Figueroa

Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 23 de agosto de 2022, p. 12

Alrededor de 200 migrantes, la mayoría venezolanos, partieron en caravana de Tapachula, Chiapas, a la aduana ubicada en el municipio de Huixtla, en la misma entidad, para exigir la entrega de documentos migratorios con la finalidad de avanzar hacia la frontera norte.

Lo que queremos es avanzar porque hay niños y mujeres, algunas de ellas embarazadas, y ya no tenemos dinero para permanecer en Tapachula , manifestó el venezolano Alejandro Andrade, antes de emprender la caminata la mañana de este lunes.

En entrevista, expresó que lo que queremos es no detenernos más aquí; lo que le pedimos al presidente de aquí (Andrés Manuel López Obrador) es que nos dejen pasar porque no queremos quedarnos más tiempo acá .

Acusó que en la estación migratoria Siglo 21, con sede en Tapachula: nos trataron mal. Nos dieron un permiso para 10 días que prácticamente no sirve para nada; queremos autorización, un documento legal que nos permita continuar adelante, rumbo a la frontera norte de México. Tenemos familia en Venezuela que está pasando hambre y que siente preocupación por nosotros, porque no tenemos ni un teléfono para comunicarnos .