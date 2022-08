Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Martes 23 de agosto de 2022, p. 9

Los diputados Rafael Llergo y César Hernández, representares de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), denunciaron ayer en la sesión del Consejo General que el PRI, el PAN y algunos columnistas “han emprendido una campaña negra, totalmente despreciable e inadmisible en contra de la maestra Delfina Gómez Álvarez derivada de su nombramiento como coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en el estado de México”, y exigieron intervenga para frenar los ataques.

Anunciaron que presentarán una queja para que el organismo sancione a los responsables también por ejercer violencia política de género en contra de la maestra Gómez .

Insistieron en que los opositores no sólo han osado en adjetivar a una política con una trayectoria impecable, también se han atrevido a acusarla de hechos que no fueron atribuidos a ella y que textualmente la sala superior sostuvo como no imputables a la maestra Delfina .