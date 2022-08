Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Martes 23 de agosto de 2022, p. 9

Ex funcionarios y funcionarios electorales reprocharon la iniciativa de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador por pretender llenar el hueco de dejó la de 2014 , al centralizar en un órgano la organización de los comicios.

Durante el seminario de análisis de las propuestas que presentó el Ejecutivo federal, organizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se dejó sentir la oposición a la iniciativa oficial.

Al abrir, José Woldenberg, ex consejero presidente del INE, recordó que las reformas siempre han sido producto de exigencias y demandas de la oposición y esta que plantea el Presidente (López Obrador) es la primera desde 1977, la primera que se hiciera por voluntad o exigencia del Presidente, y es muy difícil que (sobre ella) se llegase a un consenso. Lo óptimo es que cuente con el consenso de todas las fuerzas políticas, porque son las reglas que van a operar para todos.