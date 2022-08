Consultado en su conferencia de prensa sobre el proceso legal contra la ex funcionaria, quien dejó el penal femenil de Santa Martha Acatitla el viernes, donde permaneció tres años acusada por desvío de recursos públicos, expresó que está en manos de jueces y refirió que ella pidió seguir su proceso en su domicilio por una cuestión de salud y el juez concedió el que continúe el proceso en su casa. No significa que queda libre, nada más que tiene que haber sentencia .

Lamentó que, pese a haber emitido un decreto de amnistía, “parece como si estuviésemos en la época colonial, que se decía: ‘se acata, pero no se cumple’. Entonces, como yo soy perseverante, se debe acatar y se debe cumplir”.

Además, al presidente López Obrador se le preguntó si este caso, así como el de Ayotzinapa, apuntan al ex presidente Enrique Peña Nieto, el tabasqueño refrendó su postura de no presentar denuncias contra ex presidentes y, por el contrario, dar pie a una etapa nueva, en la que no se permita la corrupción, y sólo proceder si la población lo pedía con una consulta ciudadana en la materia.