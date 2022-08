La identidad militar de El Coronel se confirma en otro mensaje, del 29 de septiembre, donde “avisa a El Chino que vieron al Negro con El Coronel entrando al 27 B.I.”, refiriéndose al 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala.

Ese día otra comunicación señala que El Coronel “envía a su gente a catear las casas de los familiares de El Chino y de varios de los sicarios involucrados en la desaparición. Se llevan a los primos del Gordey. Ordena que los soldados saquen los restos de Iguala y ‘se llevaron la mayoría al batallón’”.

En la misma fecha se registró una llamada entre Karen N y Moreno , que se resume así en el anexo: Tomás N es quien anda mandando limpiar todo para que los funcionarios de alto nivel queden bien .

En el anexo 5 del informe se menciona a los ex funcionarios federales, estatales y municipales entrevistados para la investigación del caso, entre ellos el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam; Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex coordinador antisecuestros de la antigua Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido); Iñaky Blanco Cabrera, ex procurador general de Justicia de Guerrero; Ángel Aguirre Rivero, ex gobernador de Guerrero; Octavio Vázquez, ex secretario estatal de Seguridad Pública; José Rodríguez Pérez, ex comandante del 27 Batallón de Infantería, y José Miguel Espinoza Pérez, ex delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en Guerrero.