as facturas de electricidad que no han podido pagar los consumidores en Reino Unido se han triplicado en el último año hasta alcanzar la cifra récord de mil 300 millones de libras como efecto de la inflación, que llega a 57.1 por ciento anual. Los británicos se topan además con que su pub predilecto en Londres o Liverpool ha elevado el precio de su tarro de cerveza, lo cual les resulta más intolerable que quedarse sin luz. No tenemos datos en México del número de usuarios a quienes la CFE ha cortado el servicio, sería importante que no lo ocultara. Pero sí sabemos que el precio de la tortilla en algunas ciudades rebasa 30 pesos el kilo, aunque Profeco no lo ha detectado y su último reporte habla de un costo en torno a 20 pesos.

Un envidiable último lugar

No es un consuelo a la hora de pagar la cuenta del súper, pero tampoco es desdeñable que la inflación en México es la más baja entre los países de la OCDE –Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Como puede verse en la gráfica, con datos a junio de este año, algunos como Turquía enfrentan una inflación explosiva (ya la vivió México en los tiempos del priísta Miguel de la Madrid). La razón por la que nuestro país no se ha deslizado al despeñadero es por el control que ejerce el gobierno sobre el precio de la gasolina regular y el gas doméstico. También cuenta el acuerdo con algunas compañías para mantener el costo de una canasta de 24 productos, sin embargo, empresas como Maseca y Minsa, según Profeco, no están cumpliendo. ¿Y no tiene facultades para hacerlas cumplir?

Murillo Karam la debía

A 100 días de la creación de la Fiscalía General de la República, su titular, Alejandro Gertz Manero, anunció la judicialización de varios casos. Dijo que la extinta Procuraduría General de la República (PGR) se convirtió en un verdadero verdugo de enemigos políticos del gobierno. Actuaba por encargo para destruir enemigos y proteger amigos. Se encontró un rezago injustificado de más de 300 mil averiguaciones previas y carpetas de investigación sin resolver. No existía algún sistema efectivo para comprobar el cumplimiento de mandatos judiciales y peritajes, por lo que se generó un rezago de más de 21 mil órdenes de aprehensión incumplidas y más de 28 mil mandamientos ministeriales en la misma situación. Existían 4 mil elementos policiacos en activo, de los que 800 estaban destinados para servicios de protección a funcionarios, ex funcionarios y políticos. Gertz Manero destacó que no había control del gasto corriente autorizado, el cual se aplicaba en forma anárquica y con un despilfarro evidente en gastos no justificados o inútiles. ¿Recuerdan el nombre de los procuradores de Peña Nieto? El primero fue Jesús Murillo Karam, del 4 de diciembre de 2012 al 27 de febrero de 2015; luego, Arely Gómez González, relacionada con la infaltable Televisa, del 3 de marzo de 2015 al 26 de octubre de 2016. Fue remplazada por Raúl Cervantes, quien desempeñó el cargo hasta el 16 de octubre de 2017. Ya no hubo otro. Quedó como encargado del despacho el subprocurador Alberto Elías Beltrán hasta el último día del sexenio de Peña Nieto. El anterior comentario apareció en esta sección el 8 de mayo de 2019. Reflexiones: 1) Murillo Karam la debía, pero no pensó que la liebre le iba a saltar por el rumbo de Ayotzinapa. Y 2) A la luz de los personajes detenidos hasta la fecha, ¿ha satisfecho Gertz Manero las expectativas que despertó en la ciudadanía?