Monterrey, NL., La sequía que azota a Nuevo León ha provocado una disminución de entre 25 y 30 por ciento del hato ganadero en la entidad, y de no llover en breve, podría llegar a 50 por ciento para finales del año, por lo cual algunos productores están malbaratando sus animales.

La escasez de precipitaciones pluviales ha mermado la producción de granos y pasto; el monte o pastizal está en condiciones deplorables a causa del estiaje. No hay forraje ni arbustos para que los animales se alimenten.

Una vaca o toro adulto consumen en promedio 70 litros de agua diarios; si un productor tiene mil cabezas, estamos hablando de un consumo de 70 mil litros diarios , señaló la organización.

Para la catedrática Rocío Gómez-Tagle Rangel, de la Universidad de Monterrey, de persistir la sequía, podría causar escasez de leche y carne, entre otros alimentos.