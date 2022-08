▲ Sin el bloqueo en Río Churubusco y la cobertura mediática, hoy contarían la historia de un Mundial al que no habrían ido. Foto Juan Manuel Vázquez

Hace una semana regresamos del Mundial con la posición más alta que podíamos conseguir. Hasta el día de hoy nadie se nos ha acercado de la federación; el presidente César Barrera dijo que realizaría una conferencia con nosotras y no se ha hecho , aseguró Ángeles Cruz, mariscal de campo de la selección.

De manera colectiva narraron cómo sufrieron la incertidumbre ante un viaje que estuvo a punto de cancelarse porque la federación no compró los boletos para trasladarse ni hizo las reservas necesarias o no se pagaron a tiempo.

Durante una conferencia en la Torre Mayor en Reforma, el equipo hizo un recuento pormenorizado de los padecimientos para poder llegar a Helsinki mientras la federación mexicana, presidida por César Barrera, les daba versiones contradictorias y les ocultaba la realidad. Han regresado de una trayectoria de pe-sadilla, notoria en el recuento de obstáculos y decepciones que padecieron ante la falta de soluciones en aeropuertos, donde pasaron largas horas de incertidumbre, varadas y sin respuesta, y hasta hoy, nadie en la federación las ha contactado. Preparan una serie de medidas que no detallaron; de momento, revelaron que se comunicaron con gente de la Conade para determinar qué acciones pueden tomar.

Si el trabajo de decenas de jóvenes deportistas no se hubiera arruinado por las torpezas y mentiras de una federación ésta sería una comedia de enredos. La selección mexicana femenil de futbol americano que participó en el Mundial de Finlandia vivió una serie de atropellos administrativos por parte de la dirigencia nacional de este deporte.

Esto no es tema político. Nadie está detrás de nosotras. Es para que las siguientes generaciones no padezcan lo que nosotras sufrimos para llegar a este Mundial. Es por el futuro de este deporte y que no se degrade el papel de la mujer en el futbol americano , agregó.

Durante el relato, las seleccionadas desmintieron a Barrera; aseguraron que padecieron largas horas en aeropuertos sin apoyo, sin recibir recursos para solventar gastos de alimentación y hospedaje.

Las seleccionadas adelantaron que se preparan para interponer reclamos legales contra la federación y, específicamente, contra su presidente. Desde que volvieron no han tenido contacto con ninguno de los directivos.

Nos acercamos con la Conade y hablamos con el asesor personal de Ana Guevara, quien nos va a recibir y ver de qué manera nos van a apoyar , aseguraron.

Todas manifestaron su temor a que la federación tome represalias en su contra y ponga en riesgo sus carreras deportivas.

Cinthia Olivares contó que el trato fue intimidante incluso desde que trataban de resolver los problemas para salir a Finlandia.

Me dijo: ¡ya bájale!, muy agresivo , contó la jugadora.

La mariscal Ángeles Cruz aseguró que sin la protesta previa al Mundial, cuando (sus familiares) cerraron Churubusco, hoy no estarían contando la terrible odisea que atravesaron para llegar a la justa, en la cual terminaron en quinto lugar. Estarían relatando la historia de un Mundial al que no habrían ido.