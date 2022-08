Durante más de cuatro horas, ex trabajadores de la desaparecida empresa de transporte público Ruta 100 bloquearon los cruces de las avenidas Balderas y Arcos de Belén y Niños Héroes con Doctor Liceaga y Doctor Bernard, en la colonia Doctores, en demanda de la liquidación de más de 5 mil personas, lo que provocó caos vial y afectó la prestación del servicio alterno de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), de Pantitlán a Balderas y viceversa.

La manifestación provocó que lleguemos tarde o no lleguemos a nuestro destino, porque los camiones tardan en salir y no tenemos otra forma de trasladarnos, ya que la línea 1 del Metro, de Salto del Agua a Pantitlán, no funciona , coincidieron.

Automovilistas expresaron también su molestia al quedar atrapados en el tránsito, ante los bloqueos de las vialidades con patrullas, cintas amarillas o botes de plástico anaranjados, cuando podrían retirar a esta gente .

Los problemas de movilidad empezaron alrededor de las 10:30 horas, cuando llegaron los ex trabajadores y decidieron ampliar su protesta, que iniciaron en Niños Héroes y Doctor Bernard, a Niños Héroes y Doctor Liceaga, y Balderas y Arcos de Belén.

Funcionarios de la administración capitalina los exhortaron a depejar las vialidades, lo cual no aceptaron, por lo que integrantes del grupo metropolitano los replegaron, posteriormente, los manifestantes se retiraron.