U

n juez federal de Estados Unidos autorizó la semana pasada a la Agencia Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) el cateo de la residencia del ex presidente Donald Trump en Florida en busca de cientos de documentos que debieran estar guardados en el Archivo de la Nación. Durante meses, el gobierno estadunidense solicitó que fueran devueltos a donde pertenecían, pero a pesar de las reiteradas peticiones, Trump y sus abogados se negaron a devolverlos. Por esa razón, la procuraduría general pidió a un juez federal autorizara un cateo para, específicamente, incautar esos documentos que indebidamente estaban en la residencia de Trump. Efectivamente, en el allanamiento se encontraron decenas de cajas con documentos pertenecientes al gobierno que debieron ser resguardados en el Archivo de la Nación. La información de dichos archivos pudiera ser vendida o intercambiada para el beneficio de individuos o gobiernos con la intención de dañar a la nación , declaró el procurador general.