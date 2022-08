Otro punto es la renuncia inmediata de Mario Delgado, Citlalli Hernández y Bertha Luján por traicionar los principios fundacionales de nuestro movimiento: no mentir, no robar y no traicionar; unidad de las bases rumbo a la refundación de nuestro partido a partir de la acción directa de la militancia para hacer cumplir, desde luego, nuestros documentos básicos.

Agrega la negativa a la reforma a los documentos básicos presentada por el Instituto Nacional de Formación Política que elimina la palabra izquierda de su programa de acción y convocan a foros abiertos en las 32 entidades para generar una propuesta popular para el proyecto de gobierno a favor de la radicalización de la Cuarta Transformación durante el próximo sexenio .

También declararon la instalación de la Red Nacional de Jóvenes Convencionistas a favor de la renovación integral de la cultura política en Morena.