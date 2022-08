No tengo sueño, no como nada, sigo con cansancio mental torturada por la incertidumbre, no saber si están vivos. En la mañana vinieron a decirnos prácticamente lo mismo de ayer, sólo queda esperar este fin de semana que terminen de barrenar para taponear , comentó.

Les ofrecieron el pago de sueldos caídos que no todos aceptaron, fueron cinco o seis personas, pero como yo les dije literal, a mí no me interesa eso ahorita, no tengo cabeza para pelear turnos, o que quiero más dinero , agregó Martha.

En esa reunión estuvo presente Christian N, quien aparece como propietario de la mina, en compañía de su abogado. El acceso a los medios fue restringido, e incluso se pidió a parientes que acudieron que no ofrecieran declaraciones al respecto.

La cita fue en la sala de cabildo de la presidencia municipal de Sabinas, en la que también estuvieron representantes de la Secretaría del Trabajo, de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, del Instituto Mexicano del Seguro Social y de los obreros atrapados.

Se informó además que el pozo 2 de El Pinabete tiene un nivel de agua de 30.32 metros; el pozo 3, de 32.93, y el pozo 4 de 30.31. Al cierre de esta edición, familiares de los mineros seguían esperando novedades sobre el avance en las obras.