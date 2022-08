En Cajeme, señaló que se creará una empresa de la Marina, en la que tendrán participación los gobiernos local y municipales, para administrar la modernización y la operación del Puerto de Guaymas y los aeropuertos de Ciudad Obregón y Guaymas, que no fueron concesionados a particulares en el periodo neoliberal. En Guaymas se construirá una planta de licuefacción con una inversión de 3 mil millones de dólares, que va a dar mucho empleo .

Ante alcaldes de nueve ayuntamientos de Sonora y cuatro de Chihuahua, que conforman toda la franja serrana, y el gobernador sonorense, Alfonso Durazo, delineó el plan energético:

Vamos a trabajar en todo lo que es la generación de energía eléctrica con plantas solares, lo mismo que estamos haciendo en (Puerto) Peñasco, pero no sólo una planta, sino con cinco para tener energía eléctrica renovable.

Se aprovecharán las reservas de litio que hay en el estado para dirigirlas a la industria automotriz, ya que este mineral es estratégico para el país y fundamental para fabricar baterías de los vehículos eléctricos.

Aunado a ello, se trabaja en la modernización del Puerto de Guaymas, se mejorará la infraestructura de las carreteras –en particular la que conecta ambos estados desde esta zona–, y se ha emprendido la modernización de los puntos aduaneros a fin de facilitar los pasos en la frontera.

Al referirse a la violencia que aqueja a Cajeme, disputado por bandas del crimen organizado, indicó que se atiende la problemática, no había tanta inseguridad en Cajeme y en Ciudad Obregón como en los últimos tiempos .

Dijo haber conversado con Durazo para que la violencia en Cajeme no sea constantemente mencionada en la sección de Cero Impunidad en la mañanera, porque ya está la idea de que en Cajeme es pura violencia. No, así no podemos ocultar las cosas, había mucha violencia, homicidio, pero ya hemos avanzado y vamos a seguir garantizando la paz .

La propia gente de esta región se da cuenta de que si tiene un buen salario, los jóvenes tienen oportunidades y si hay apoyos, eso conlleva a que no haya delincuencia .

Programas de Bienestar

En Rosario de Tesopaco, el Presidente se comprometió con los 13 munícipes a sumar esfuerzos y hacer a un lado las banderas partidistas en beneficio del pueblo. De ahí que los Programas del Bienestar continuarán en esta región de la sierra, incluida la entrega de fertilizantes gratuitos que en todo el país beneficiará a 2 millones de pequeños productores.