Excelente noticia, pero… es más de lo mismo, porque el 19 de enero anterior los mismos integrantes de la sección 65 bloquearon esa carretera federal con la misma demanda; es decir, exigir al gobierno nacional el reconocimiento de la huelga en la mina Buenavista del Cobre, explotada por Grupo México en el municipio de Cananea; aunque el conflicto ha sido admitido por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría del Trabajo no ha enmendado el daño a los derechos de los mineros, a quienes se arrebató el contrato colectivo de trabajo; en Grupo México son unos violadores y nos han agredido sistemáticamente y hoy se les sigue dando la protección, acusaron los mineros . ¿Resultado? El bloqueo carretero se levantó, tras de que el titular de Bucareli agendó una reunión con los huelguistas.

abrá un poder superior al del Estado mexicano, que al final de cuentas es el que decide qué, cuándo, cómo y a qué hora se solucionan o no los conflictos obrero-patronales, especialmente aquellos que acumulan 15 años sin resolver? La duda surge, porque transcurren los años, se suceden los gobiernos, y una y otra vez se refrenda la supuesta buena voluntad de la autoridad en turno para actuar conforme a derecho, para que nada suceda, todo se repita (en una suerte de historia tipo Sísifo, pero en el plano político-laboral) y la situación permanece inamovible.

Como era obvio, Luisa María Alcalde nada hizo, dio largas y más largas, y en consecuencia el mandatario pasó la estafeta a su paisano, pero los resultados y su proceder han sido idénticos. Entonces, ¿quién o quiénes constituyen un poder superior al del Estado mexicano que impiden la solución expedita y pacífica de, entre otras, las controversias obrero-patronales y evaden los justos reclamos de los huelguistas? Debe existir, porque 15 años (periodo que implica a tres gobiernos federales) no es un fin de semana.

En vía de mientras, con atentos saludos a Luisa María Alcalde, el pronunciamiento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es lapidario: la Secretaría del Trabajo desatendió los derechos laborales en las minas y no fue efectiva para incidir en la mejora de las condiciones ni para fomentar la seguridad y la salud de los trabajadores del sector; existen centros de trabajo minero que no cuentan con condiciones dignas ni decentes, pero sí una deficiente vigilancia del cumplimiento de la normativa, y el fomento de la seguridad social y la salud es insuficiente, entre otras anomalías; en la revisión de la cuenta pública 2019, la ASF encontró que la STPS ni siquiera tenía el número preciso de mineros que debía proteger, mediante la vigilancia del cumplimiento de la normativa laboral , de tal suerte que esa dependencia no contribuyó a propiciar el trabajo digno o decente ( La Jornada, Jared Laureles y Arturo Sánchez Jiménez).

