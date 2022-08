E

s pleno mediodía del domingo 21 de agosto, cuando acogotado por una soterrada angustia, por un desasosiego del que no puedo liberarme desde hace ya casi dos semanas, escribo por vez primera el fatídico nombre: El Pinabete. Seguramente mi ignorancia es compartida por millares de personas en nuestro país y fuera de él que jamás habían escuchado el nombre de ese fatídico socavón en el que se hallan enterrados durante todo este angustioso tiempo un puñado de parias a los que sepultó, por una parte, la ambición enfermiza, patológica y totalmente deshumanizada de los sedicentes propietarios de las minas que constitucionalmente no lo son. Y, por la otra, la miseria más angustiosa y lacerante, es decir, la que se comparte con los padres enfermos y acabados tempranamente, porque también ellos murieron sus vidas bajo tierra. Y las compañeras, que son mucho más que esposas, amantes o concubinas (no se olvide que compañeros son los que han compartido el pan). Esas mujeres para quienes la llamada doble jornada sería una bendición. ¿Y la prole?, que rara vez es menor de tres vástagos.