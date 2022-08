R

osario Robles está libre y se sigue diciendo inocente. El juez Ganther Alejandro Villar Ceballos determinó la noche del 19 de agosto modificar la medida cautelar de la ex secretaria de Desarrollo Social, de prisión preventiva a presentación periódica ante la autoridad judicial. La ex funcionaria del gobierno de Enrique Peña Nieto no podrá salir del país, pues su proceso aún no concluye. Permaneció poco más de tres años encarcelada.

Con una diferencia de horas, otro juez, Marco Antonio Fuerte Tapia, impuso prisión preventiva justificada a Jesús Murillo Karam, el ex procurador general de la República del peñanietismo por los delitos de desaparición forzada, tortura y contrala administración de justicia en el casoAyotzinapa. Quedó detenido en el Reclusorio Norte. Mientras tanto, Emilio Lozoya Austin ha dejado de ser noticia, sigue encarcelado y con pocas posibilidades de recuperar su libertad pronto.

Todavía más allá de esos casos, la Fiscalía General de la República investiga al propio ex presidente Peña Nieto. No se encuentra en México, pero desde el lugar donde se halle llama por teléfono a sus amigos y contactos. Sólo para saludar , en una amplia campaña de relaciones públicas. Se está anticipando a lo que podría ser una larga batalla judicial y quiere asegurar lealtades.

¿Es que su gobierno está finalmente enfrentando la justicia y se ha echado a andar desde la 4T una operación tipo lava jato como en Brasil? No parece ser así. Más bien dejan la impresión en la opinión pública de que se trata de golpes deshilvanados disparados desde la Fiscalía General de la República.

Outsourcing

Al cumplirse el primer año de la reforma del outsourcing, el IMSS presenta un balance con resultados satisfactorios: 1) migraron 2.9 millones de trabajadores de una empresa prestadora de servicios de personal a una empresa real y 2) tuvieron un incremento promedio de 27 por ciento en su salario base de cotización, según datos al 31 de julio del año en curso.

Esto confirma, dice el instituto, un buen resultado en relación con los tiempos de la implementación de la reforma y significa que los patrones entendieron sus implicaciones y realizaron en tiempo y forma el ajuste de plantillas laborales.