Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Lunes 22 de agosto de 2022, p. 2

En medio de goleadas, el camino de Pumas se hace cada vez más sombrío. Con abucheos, incluso para la estrella Dani Alves, fueron despedidos los jugadores felinos en el estadio Olímpico Universitario; no era para menos, recibieron otro golpe letal en la crisis que enfrentan: una estrepitosa derrota 5-1 ante Santos, que festejó su primer triunfo fuera de casa.

La única constancia que parecen tener los auriazules es la de ser acribillados. Desde la caída ante el Barcelona hace quince días han recibido 17 tantos en cuatro goleadas. La derrota en la jornada diez del torneo Apertura 2022 los dejó en el penúltimo puesto con ocho puntos, mientras Santos escaló al quinto peldaño con 16 unidades.

No se me pasó por la cabeza (renunciar), no soy un ignorante, ni mercenario, no quiero dejar este grupo a la deriva , dijo el estratega Andrés Lillini, quien apenas el viernes fue respaldado por el vicepresidente, Miguel Mejía Barón.

Agobiado por la situación del club, Lillini dio un giro a su alineación habitual, y al inicio los auriazules mostraron un mejor juego, pero la defensa exhibió deficiencias y le abrió la puerta al rival.

Harold Preciado soltó el primer sablazo al minuto 29. Se marcó fuera de lugar y el técnico de los Guerreros, Eduardo Fentanes, reclamó al silbante Marco Antonio Ortiz, por lo que fue expulsado. Una escena en vano, pues el VAR validó el gol.

Fue el comienzo de la catástrofe para los felinos, que se desmoralizaron y perdieron el rumbo. Primero se anuló un tanto de Hugo Rodríguez por fuera de lugar y al 38 Preciado puso el 2-0 ante una defensa desconcentrada.

Desesperado, Jerónimo Rodríguez cometió un penal que fue convertido con acierto por Fernando Gorriarán (41). La afición no soportó más y silbaron con descontento a los felinos cuando marchaban al descanso, al tiempo que una botella golpeó a Lillini.