l temor al contagio de covid-19 parece esfumarse como una pesadilla al despertar. Las sonrisas reaparecen en los rostros desenmascarados de los paseantes. Y, si los parisinos se han ido de vacaciones, los turistas invaden París. Venidos de naciones vecinas o lejanas, escucho, de nuevo, hablar diferentes lenguas cuando camino o me siento en una mesa en la terraza de un café. Reconozco algunos idiomas: el musical italiano; el inglés muy claro de los habitantes del Reino Unido, tan distinto de la pronunciación a balazos del cowboy estadunidense interpretado por el macho John Wayne; el ruso tan sensual de Tolstoi y Bulgakov; el alemán gutural de Marlene Dietritch; el alegre portugués de los brasileños, distinto de la melancolía del fado; la melodiosa suavidad del canto chino; el cortante acerado del japonés; el árabe de donde heredamos los principios en al de palabras como alhaja y alcázar, o el español tan diverso como el origen de las personas que lo hablan. El duro acento de algunas regiones de España, la suavidad de Centroamérica, los frecuentes che de los argentinos con sus caídas de frase, la velocidad del habla colombiana, el rítmico baile tamborileado por los cubanos, para no hablar de los varios acentos de los mexicanos, sean norteños de Chihuahua o sureños de Chiapas, salpicado y altisonante de Veracruz. Y las variaciones siguen cuando se escucha el español de la capital, pues no es el mismo cuando proviene de Polanco o de la Guerrero, de Narvarte, o de las Lomas. Sin contar que un estudiante de arquitectura tiene un acento particular distinto al de un egresado de ciencias políticas.

Mientras juego a distinguir una lengua de otra, se me ocurre que la leyenda de la torre de Babel no debería considerarse un castigo. La verdadera pena sería la uniformidad de las lenguas y del pensamiento. No dejo de sentir inquietud cuando veo que se intenta uniformar gustos, vestimentas, ambiciones, en fin, a la persona convertida en el consumidor a quien se bombardea con propaganda y publicidad convenciéndolo, a la vez, de ser quien decide su voto electoral y quien selecciona sus compras diarias.