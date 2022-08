También informó en una base de datos titulada Personal para visitas 2018 que dispuso ese año de un personal consistente en dos integrantes para las inspecciones en Chihuahua, tres en Coahuila, tres en Durango, uno en Jalisco, cuatro en Puebla, tres en Querétaro, tres en Sonora y seis en Zacatecas.

Sobre las sanciones, reportó que en 2018 impuso una, consistente en una multa a la concesionaria La Viga, de la que no especificó el monto ni la localización del concesionario.

En 2019 enlistó 17 sanciones, de las que diez fueron cancelaciones, seis multas y una no especificada.

En 2020, no reportó ninguna sanción, mientras que en 2021 impuso 66, de las que 21 fueron cancelaciones. Las multas se impusieron por conceptos de presentación extemporánea de informes de obras y la no comparencia de los concesionarios a las verificaciones, mientras que las cancelaciones derivaron en todos los casos, según el informe, de que la concesión no comprobó obras y trabajos.