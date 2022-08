Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Domingo 21 de agosto de 2022, p. 5

Senadores de Morena consideraron que Rosario Robles no debe festejar mucho su salida del penal de Santa Martha Acatitla, ya que no ha sido exonerada de los cargos que enfrenta y sólo logró llevar en libertad su proceso judicial, que definirá si es culpable o no de los cargos que le imputa la Fiscalía General de la República.

Rechazaron que la ex jefa de Gobierno perredista y ex secretaria de Desarrollo Social peñista haya estado encarcelada tres años por una revancha política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por el caso de los videoescándalos, como ella afirma.

Robles “estuvo luchando mucho por lograr la libertad condicional, acudió a muchos recursos, y este último le resultó, pero que no crea que ya la libró. Debe responder a la justicia por ese megafraude conocido como la Estafa maestra, en el que están involucrados altos funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, a los que ella encubre”, resaltó la senadora Antares Vázquez.