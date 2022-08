Recalcó que el gobierno rechaza la intrusión en asuntos internos. Con respeto, se trata de un embajador más. No volvamos a las épocas cuando lo que decía o no el diplomático de Estados Unidos nos importaba tanto como para terminar con la etapa cambiaria , señaló Cerruti.

La vocera gubernamental, Gabriela Cerruti, respondió al llamado del estadunidense Stanley a Cambiemos al afirmar: “Con (Donald) Trump no les está yendo muy bien por allá (…). La situación de cada país es de cada país y cada uno sabe cómo la maneja. Hay que ver si les preguntan por qué allá no hacen una alianza los demócratas con los republicanos, por ejemplo”.

Estrategia ante la expansión china

Argüello señaló que “resultó extraño oír a un representante de la diplomacia hablar en público sobre cuestiones de política interna. Pero pareciera una modalidad que ha instalado la feroz competencia con China.

En Paraguay, el embajador estadunidense Marc Ostfield leyó en público un documento del Departamento de Estado donde defenestró al actual vicepresidente Hugo Velázquez y al poderoso ex presidente Horacio Cartes”.

Stanley tiene profundas relaciones con la oposición, con el Poder Judicial y con los medios masivos de comunicación, que son responsables de preparar el armado de causas falsas, judicializando la política.

En este mismo marco, la escalada de la persecución judicial contra la ex presidenta, y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner y otros ex funcionarios a tal punto que se la intenta condenar en una causa que ya estaba cerrada por falta de pruebas, sólo mediante un larguísimo y teatral alegato de fiscales y jueces del partido judicial que dejó el ex presidente Mauricio Macri.

Lo mismo sucede en la provincia de Jujuy con la dirigente social de la Tupac Amaru, a la que se le fabricaron más de 13 causas falsas, condenada –sin pruebas y con absoluta ilegalidad, por órdenes del gobernador de Juntos por el Cambio Gerardo Morales.

A pesar de que Sala está en prisión domiciliaria la autoridad acaba de abrir un nuevo juicio acusándola de planificar el robo de un expediente que ni siquiera tiene que ver con ella, y de los que no ha presentado pruebas.

