Domingo 21 de agosto de 2022, p. 21

Tijuana, BC., Hoy quise pasar una tarde en la playa con mi sobrina y terminé arrestada , así empieza la historia narrada por Elena Suárez, de cómo las playas de Ensenada son controladas por los hoteleros, quienes incluso tienen el apoyo de la policía municipal para esposar y detener a quienes transitan por zonas federales que las empresas de hospedaje consideran de su propiedad.

Me pareció buena idea ir a playitas, tratamos de entrar por el hotel Coral & Marina (...) Los guardias de seguridad del hotel dijeron que no podíamos pasar, tratamos de explicar que debe haber pasos de servidumbre; pero nos dijeron que no se podía y que iban a llamar a la patrulla , dijo Elena, quien tiene siete años de vivir en Ensenada.

Los pasos de servidumbre los establece la Ley General de Bienes Nacionales, reformada en 2020, y ordena a las dependencias y entidades garantizar el paso hacia un bien nacional (la playa), si una propiedad privada se interpone entre ella y un punto de acceso (en este caso la carretera federal). Sin embargo, al no querer entrar en conflicto y pasar una buena tarde, decidió entrar por la calle Solavento y pasar a Playitas.