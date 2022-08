▲ Familias asentadas desde 2013 en el poblado Risco de Oro, municipio de Chilpancingo, no han recibido el apoyo prometido por las autoridades para la reconstrucción de sus casas. Foto Sergio Ocampo

Sergio Ocampo Arista

Periódico La Jornada

Domingo 21 de agosto de 2022, p. 20

Chilpancingo, Gro., Han pasado nueve años desde que 244 familias debieron abandonar la comunidad de Chicahuales, en este municipio, debido a los destrozos que dejaron los huracanes Ingrid y Manuel, en septiembre de 2013; los damnificados fueron reubicados en Risco de Oro, que está a dos kilómetros de ahí. Desde entonces estamos esperando que el gobierno construya nuestras casas como lo prometió , denunció el comisario de los bienes comunales Rafael López Sánchez.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, cuyo delegado en Guerrero entonces era el priísta Héctor Vicario Castrejón, ordenó levantar un padrón y aseguró a los afectados que muy pronto se edificarían sus viviendas.

“Nosotros como pudimos nos trajimos la madera de Chicahuales y sobre las piedras empezamos a hacer nuestras casas, si es que se le puede llamar así a lo que tenemos ahora; algunos paisanos optaron por irse a Estados Unidos o a otros estados, y son los que han levantado inmuebles con mejor material para sus parientes.

Poco menos de la mitad, incluso, se regresaron allá abajo, donde se ubica nuestro pueblo, a pesar de que Protección Civil (PC) nos dijo que es una zona de riesgo , agregó López Sánchez durante un recorrido por las calles del lugar.

Explicó que durante las tormentas hay tres corrientes que prácticamente atraviesan la zona, pues en esta área nace el río Papagayo, que llega hasta Acapulco. Risco de Oro se ubica a unos 100 kilómetros de Chilpancingo, en plena sierra Madre del Sur.

Los gobiernos federal y estatal, encabezados en ese año por el priísta Enrique Peña Nieto (2012-2018) y el perredista Ángel Aguirre (2011-2014), respectivamente, no les cumplieron y las autoridades morenistas actuales no les dado aún solución, indicó. “Los de PC aseguraron que iban a hacer un dictamen, pero no han venido; en 2013 sólo hicieron una tarjeta informativa. Ahorita estamos esperando que la Procuraduría Agraria acredite un documento que diga que nosotros tenemos estas tierras.