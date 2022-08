Carlos Priego

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Domingo 21 de agosto de 2022, p. 7

La figura de Rafael Dumett es tanto mayor cuanto más tiempo pasa y no sólo en el sentido profesional. En el tema intelectual, por ejemplo, El espía del Inca, su novela recuperada y publicada este año por la editorial Alfaguara, multiplica casi por dos el volumen de los últimos dos ganadores del premio que otorga cada año esa empresa española.

Dumett posee todos los atributos de las personas amables a las que es difícil olvidar, además de una conversación que destella alegría y risa con frecuencia –con estudios de lingüística, teatro y múltiples trabajos como guionista y documentalista–, el autor representa los valores, acaso en extensión, de la buena literatura. Decidió alejarse de las grandes presiones del mercado para construir una obra brillante, ambiciosa, pero sobre todo bien documentada. Ahora es fácil, al cobijo que le da haber vendido más de mil copias en un año en su primera edición, ser el libro más vendido en Perú durante 2018, 2019 y 2020 y señalado por la crítica como el mejor volumen en español en los últimos años o ser calificado como el autor de la mejor novela del siglo XXI, además de haber viajado a Tel Aviv, Palestina, España, Oporto o París para presentar su trabajo, que le costó 11 años terminar y otros ocho más para encontrar una casa editorial que apostara por él.

Quizá por eso, hoy confiesa con un aire de nostalgia: “Es una novela con un tremendo potencial subversivo. Hay algo muy sintomático en El espía del Inca. Fue Esteban Quiroz, un editor independiente, el primero que apostó por ella, y a diferencia de lo que habitualmente ocurre, el éxito no se extendió del centro hacia afuera, sino al revés; comenzó a venderse en las periferias y luego llegó a las ciudades más importantes de Perú”.

El volumen desafía la literatura común. Recoge una etapa de la que relativamente sabemos poco, los meses de la prisión del inca Atahualpa, el último soberano en Cajamarca, a través de los ojos de dos jóvenes, personajes marginales que cambian de nombre e identidad a lo largo de la obra y son testigos inesperados de acontecimientos cruciales de los días finales de la civilización incaica, así como testigos del enfrentamiento fratricida. Lo interesante es que pertenecen a la misma etnia y se comunican en la misma lengua.