“Dedico esta victoria a mi país, a mi familia, a mi equipo y a todos los militares que están defendiendo… Quiero dar las gracias a Dios por la ayuda que me brindó hoy”, dijo Usyk tras conocerse la decisión de los jueces (113-115, 115-113, 116-112).

Alentado por un mensaje del presidente de Ucrania antes de la pelea, Usyk quería dar al menos un motivo de alegría a sus coterráneos en una función de boxeo que fue transmitida gratis por la televisión a su nación.

Y para obtener el triunfo, Oleksandr tuvo que capotear un ataque sostenido al cuerpo por parte de un Joshua mejorado.

Los dos boxeadores estaban exhaustos al sonar la campana final. Usyk cayó a la lona y miró al cielo. Joshua se le unió poco después, lo abrazó y le dijo algo sobre el sufrimiento de la gente en Ucrania.

En un discurso cargado de palabras soeces sobre el cuadrilátero, Joshua elogió a su contrincante por pelear tan bien en circunstancias sumamente complicadas.

Usyk se apoderó también del cinturón de Ring Magazine con la victoria. Le falta sólo un cetro, el del Consejo Mundial de Boxeo, que fue dejado vacante este año por Tyson Fury, quien dice que se ha retirado.

A una pregunta sobre Fury, Usyk señaló: Estoy seguro de que no se ha retirado aún. Tyson Fury quiere enfrentarme. Si yo no voy a pelear contra él, no pelearé contra nadie .

Joshua, dos veces campeón de los pesados, sufrió su tercera derrota en 27 combates. Su carrera pare-ce en una encrucijada.