Y ese régimen, el del coronel porfirista-huertista Esteban Cantú, fue el que creó toda la leyenda negra sobre el movimiento floresmagonista , explicó Trujillo Muñoz.

Hay que recordar, destacó el historiador mexicalense, qué implicaba el anarcosindicalismo a partir del Partido Liberal Mexicano.

“El movimiento, encabezado por Ricardo Flores Magón no sólo estaba formado por exiliados mexicanos en Estados Unidos; había también un vínculo muy importante con los trabajadores miembros de la Industrial Workers of the World, principal sindicato de obreros de su tiempo. No importaba que fueran italianos, irlandeses, chinos, alemanes o mexicanos.

El partido anarcosindicalista mexicano no pretendía una revolución reformista al estilo Madero, sino una revolución verdaderamente radical, que derrocara a Díaz, sí, pero que también cambiara de raíz toda la estructura del Estado.

El Partido Liberal Mexicano, que tenía una sede en Los Ángeles, California, “abrió una convocatoria para ir a luchar contra la opresión y la dictadura porfirista. Movimiento al que se suman afroamericanos, asiáticos, europeos, mexicanos y estadunidenses, que, como revolucionarios, ven la oportunidad de demostrar que puede haber un cambio, no sólo en la teoría, sino en la práctica. Un movimiento para al que igual se hace un llamado a los indígenas nativos oprimidos de la Baja California.

Toda esa humanidad es la que toma para sí el movimiento floresmagonista en la zona fronteriza, lo que para los porfiristas y los poderes políticos y económicos nacionales y extranjeros fue toda una pesadilla , expuso el investigador.

Las características de ese movimiento revolucionario floresmagonista es muy contemporáneo , consideró Trujillo. Hoy se parecen a movimientos como Amnistía Internacional o Greenpeace, al ser movimientos internacionalistas .

En la actualidad, comentó el historiador, “estudiosos méxico-estadunidenses o chicanos, están investigando y revalorando el movimiento floresmagonista como un movimiento que amalgamó a distintos movimientos revolucionarios de su tiempo, que no sólo plantea una discusión teórica, sino que ponía en práctica una verdadera revolución ante la globalización y el capitalismo salvaje que vivimos ahora.

“Muchos aspectos de la teoría anarcosindicalista –concluyó Trujillo Muñoz– siguen funcionando perfectamente para ciertos problemas que vivimos los mexicanos en la actualidad, para una sociedad que sigue siendo clasista y racista, incapaz, por ejemplo, de ver al migrante como un ser humano más.”