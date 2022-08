U

no de los mensajes más poderosos que puede lanzar un presidente –especialmente en la educación– es el de los nombramientos en su gabinete. Es una manera de fijar el horizonte, mostrar hasta dónde alcanza la visión concreta que tendrá la acción del Ejecutivo. Recién electo el presidente López Obrador, el virtual secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, en una entrevista dejó ver lo que vendría después: una profunda reticencia a cambiar a fondo la educación que se había construido a partir de los años 90.

Así, al tocar el tema de la evaluación de los docentes –que en el periodo 2012-2018 había sido la chispa de la rebelión nacional del magisterio– planteó que habría una nueva evaluación no punitiva y que para diseñarla se hablaría con los integrantes del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Más tarde, nombró como subsecretario de Educación Básica a un ex miembro del mismo instituto y con esto dejó ver por dónde andaban los límites cognitivos y de acción que tendría la 4T respecto de la reforma del sexenio peñista: no abandonaría el camino, sólo desandaría lo menos posible. Había incluso una clasista incomprensión de la profundidad de la rebelión y sus motivaciones de abandono y persecución. Y esto a pesar de que con su terca resistencia desprestigió por completo el sexenio de Peña Nieto, al PRI y a cualquier otra opción electoral que no fuera López Obrador.