Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Sábado 20 de agosto de 2022, p. 15

Frente al aumento de casos de viruela símica en el país, urge que se compren vacunas, señalaron por separado a este medio Alain Pinzón, director de Vihve Libre, y Antonio Matus, integrante de Aids Healthcare Foundation México.

Mencionaron que en el último informe difundido hace unos días por la Secretaría de Salud (Ssa) se declaró un incremento de 72 por ciento en una semana, al pasar de 147 a 252 casos, y presencia en 20 estados.

Informaron que varias agrupaciones llevan a cabo un registro comunitario de casos confirmados y con síntomas de viruela símica; es una relación de datos no personales y señalaron que existe un subregistro en los datos oficiales. Asimismo, agregaron, hacen campaña informativa en redes sociales, porque aún existe confusión sobre la enfermedad.

Frente a la tardanza en iniciar la inmunización para los sectores más afectados – hombres que tienen actividad sexual con hombres, personas bisexuales y homosexuales –, también analizan la posibilidad de hacer otra manifestación en demanda de los biológicos.