Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Sábado 20 de agosto de 2022, p. 12

El senador de Morena Napoleón Gómez Urrutia urgió al gobierno federal a concluir la ratificación del Convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre salud y seguridad en las minas , que fue avalado por el Senado hace dos años, pero está detenido en alguna dependencia, pese a que es fundamental para proteger la vida de los mineros y evitar tragedias como las ocurridas en Pasta de Conchos y, recientemente, en El Pinabete.

En entrevista, el dirigente nacional del Sindicato Minero dijo que ese Convenio 167 fue adoptado en 1995 por la OIT, y los empresarios mexicanos presionaron a gobiernos del PRI y PAN para que no se ratificara, toda vez que los obliga a invertir para proteger la vida de los trabajadores y no contaminar el medio ambiente.

El Senado lo ratificó en 2020 y lo remitió al Ejecutivo federal, para que concluyera el trámite ante la OIT. No nos explicamos por qué se detuvo, y no se continuó con el curso normal de ratificación, lo que hubiera convertido a ese convenio en ley de rango constitucional y los empresarios mineros estarían obligados a cumplirla, a fin de impedir que sigan los accidentes, que, por ejemplo, en la zona carbonífera de Coahuila, son recurrentes, pero parece que la salud y la vida de los trabajadores no le importan a nadie .

–¿De nuevo presionaron los empresarios o por qué se congeló el Convenio?