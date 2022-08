Sergio Ocampo Arista

Sábado 20 de agosto de 2022, p. 7

Chilpancingo, Gro., Un grupo de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa exigió que sea detenido y encarcelado el ex presidente Enrique Peña Nieto por su presunta responsabilidad en la desaparición de sus 43 compañeros en septiembre de 2014. Los jóvenes ofrecieron una rueda de prensa vía Facebook desde instalaciones del plantel, ubicado en el municipio de Tixtla.

El ex presidente sabía todo lo que estaba pasando ese día (26 de septiembre de 2014), pudo ordenar que se parara y no lo hizo , acusó un normalista que no se identificó, de los tres presentes, y que además no convocaron a los medios de información.

Respecto al soldado infiltrado (Julio César López Patolzin), mencionó que tenían conocimiento de un alumno que daba información a las fuerzas armadas e iba en primer año.

De esa manera, comentó que los militares conocieron que en la institución educativa hubo una reunión de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, en la que se acordó acudir a la Ciudad de México para participar en la marcha para conmemorar el 2 de octubre por la matanza de Tlatelolco .

El Centro de Control y Mando (C-4) y el Ejército supieron que la mañana del 26 de septiembre los normalistas se trasladaron a Chilpancingo para tomar autobuses y por la tarde viajarían a Iguala.